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PRF apreende pasta-base de cocaína em cilindros de GNV instalados em veículo em Miranda

28 quilos do entorpecente seriam levados da fronteira com a Bolívia até a Bahia; foram necessárias ferramentas especiais para retirar a droga

Flavio Brito

Publicado em 20/07/2017 às 08:13

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Crédito do vídeo: Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 kg de pasta base de cocaína, no km 600 da Br-262, ontem (18) em Miranda (MS). Os agentes encontraram o entorpecente escondidos em dois cilindros de GNV - Gás Natural Veicular, que serviam apenas para dissimular o tráfico, instalados em um Fiat/Siena, com placas de Uberlândia (MG), que era conduzido por um homem de 30 anos. O motorista disse aos policiais que é morador Ceará.

Minutos antes, um Renault/Sandero, com placas da capital mineira Belo Horizonte, conduzido por um homem de 37 anos, residente na Bahia, estava sendo fiscalizado na mesma Unidade Operacional da PRF e já havia despertado as suspeitas dos policiais, divulgou a assessoria de imprensa.

Os dois motoristas negaram inicialmente que realizavam o tráfico juntos, entretanto trocavam mensagens instantâneas e os indícios apontaram associação criminosa entre os dois homens. Os 28 quilos de pasta-base de cocaína seriam levados da fronteira com a Bolívia até Candeias (BA).

Para a retirada de todo o entorpecente, 17 embalagens da pasta base de cocaína, foram necessárias várias horas de trabalho com utilização de ferramentas especiais para a abertura dos cilindros de GNV e serviço especializado de mecânica, informou a PRF.

Os dois envolvidos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda. A pena prevista para o tráfico de drogas é de cinco a quinze anos de reclusão. O crime de associação para o tráfico é de reclusão, de três a dez anos.

 

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