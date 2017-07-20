PRF apreende pasta-base de cocaína em cilindros de GNV instalados em veículo em Miranda

Policial
28 quilos do entorpecente seriam levados da fronteira com a Bolívia até a Bahia; foram necessárias ferramentas especiais para retirar a droga
Crédito do vídeo: Redação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28 kg de pasta base de cocaína, no km 600 da Br-262, ontem (18) em Miranda (MS). Os agentes encontraram o entorpecente escondidos em dois cilindros de GNV - Gás Natural Veicular, que serviam apenas para dissimular o tráfico, instalados em um Fiat/Siena, com placas de Uberlândia (MG), que era conduzido por um homem de 30 anos. O motorista disse aos policiais que é morador Ceará.
Minutos antes, um Renault/Sandero, com placas da capital mineira Belo Horizonte, conduzido por um homem de 37 anos, residente na Bahia, estava sendo fiscalizado na mesma Unidade Operacional da PRF e já havia despertado as suspeitas dos policiais, divulgou a assessoria de imprensa.
Os dois motoristas negaram inicialmente que realizavam o tráfico juntos, entretanto trocavam mensagens instantâneas e os indícios apontaram associação criminosa entre os dois homens. Os 28 quilos de pasta-base de cocaína seriam levados da fronteira com a Bolívia até Candeias (BA).
Para a retirada de todo o entorpecente, 17 embalagens da pasta base de cocaína, foram necessárias várias horas de trabalho com utilização de ferramentas especiais para a abertura dos cilindros de GNV e serviço especializado de mecânica, informou a PRF.
Os dois envolvidos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda. A pena prevista para o tráfico de drogas é de cinco a quinze anos de reclusão. O crime de associação para o tráfico é de reclusão, de três a dez anos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS