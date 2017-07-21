Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:41

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Alterado pelo uso de drogas, homem tenta agredir agentes do semiaberto

Rapaz de 28 anos foi preso depois que polícia constatou a existência de um mandado de prisão contra ele

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 07:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Depois de tentar agredir agentes penitenciários do regime semiaberto de Aquidauana, um rapaz de 28 anos acabou preso na tarde desta quinta-feira (20). Os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. 

A equipe de Radiopatrulha foi acionada por volta das 14h30 de ontem, além do servidor que fez a denúncia, outros três agentes foram agredidos pelo homem. Quando os policiais chegaram ao local, ele já havia fugido. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz estava sob o efeito de entorpecentes, ele disse aos policiais que saiu recentemente de uma clínica de reabilitação. Depois de agredir e xingar os agentes penitenciários, ele foi capturado nas proximidades do Estabelecimento de Regime Semiaberto. 

Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia e após ser constatada a existência do mandado de prisão, ele teve de ser imobilizado para não agredir o policial e o investigador de plantão. O rapaz foi levado posteriormente para o Estabelecimento Penal de Aquidauana – EPA. No momento em que teve de ser imobilizado, o jovem acabou se ferindo, mas, segundo o registro policial, se recusou a receber o atendimento médico. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo