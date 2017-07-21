Alterado pelo uso de drogas, homem tenta agredir agentes do semiaberto

Policial
Rapaz de 28 anos foi preso depois que polícia constatou a existência de um mandado de prisão contra ele
Depois de tentar agredir agentes penitenciários do regime semiaberto de Aquidauana, um rapaz de 28 anos acabou preso na tarde desta quinta-feira (20). Os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.
A equipe de Radiopatrulha foi acionada por volta das 14h30 de ontem, além do servidor que fez a denúncia, outros três agentes foram agredidos pelo homem. Quando os policiais chegaram ao local, ele já havia fugido.
De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz estava sob o efeito de entorpecentes, ele disse aos policiais que saiu recentemente de uma clínica de reabilitação. Depois de agredir e xingar os agentes penitenciários, ele foi capturado nas proximidades do Estabelecimento de Regime Semiaberto.
Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia e após ser constatada a existência do mandado de prisão, ele teve de ser imobilizado para não agredir o policial e o investigador de plantão. O rapaz foi levado posteriormente para o Estabelecimento Penal de Aquidauana – EPA. No momento em que teve de ser imobilizado, o jovem acabou se ferindo, mas, segundo o registro policial, se recusou a receber o atendimento médico.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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