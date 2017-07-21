Alterado pelo uso de drogas, homem tenta agredir agentes do semiaberto

Depois de tentar agredir agentes penitenciários do regime semiaberto de Aquidauana, um rapaz de 28 anos acabou preso na tarde desta quinta-feira (20). Os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

A equipe de Radiopatrulha foi acionada por volta das 14h30 de ontem, além do servidor que fez a denúncia, outros três agentes foram agredidos pelo homem. Quando os policiais chegaram ao local, ele já havia fugido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz estava sob o efeito de entorpecentes, ele disse aos policiais que saiu recentemente de uma clínica de reabilitação. Depois de agredir e xingar os agentes penitenciários, ele foi capturado nas proximidades do Estabelecimento de Regime Semiaberto.

Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia e após ser constatada a existência do mandado de prisão, ele teve de ser imobilizado para não agredir o policial e o investigador de plantão. O rapaz foi levado posteriormente para o Estabelecimento Penal de Aquidauana – EPA. No momento em que teve de ser imobilizado, o jovem acabou se ferindo, mas, segundo o registro policial, se recusou a receber o atendimento médico.