Corpo de envolvido em latrocínio de ex-vereador será velado em Anastácio

O corpo de Diogo André dos Santos Almeida, de 19 anos, foi liberado e o velório será realizado em Anastácio, conforme informações divulgadas pelo site Campo Grande News, na tarde desta quinta-feira (20). O garoto foi morto a tiros em confronto com a polícia em Corumbá, após perseguição a camionete roubada após o latrocínio do ex-vereador da Capital, Cristóvão Silveira, e da mulher dele, Fátima Silveira, no fim da tarde de terça-feira (18) em Campo Grande.

Diogo foi morto durante troca de tiros, depois de ter sido perseguido pela polícia, enquanto ainda estava com a caminhonete do ex-vereador. As equipes da força tática, em apoio ao grupo de investigação da Polícia Civil, foram até a BR-262, na estrada da Bocaina, onde estariam dois suspeitos de participação no crime. Um dos funcionários do aeroporto da região teria visto os dois indivíduos em atitudes suspeitas.

Durantes as buscas na entrada da estrada da Bocaina, os policiais se depararam com dois rapazes com roupas similares as informadas pelo funcionário e tentaram fazer a abordagem. Porém, segundo a assessoria, um deles fugiu, efetuando disparos em direção às equipes. Diogo conseguiu sacar uma arma de fogo e apontar em direção aos policiais. Ainda de acordo com a assessoria, os agentes reagiram e ele foi atingido pelos disparos dos policiais. Foi solicitado apoio de outras guarnições para realizarem o cerco na tentativa de localizar o outro autor, mas ele conseguiu.

O jovem de 19 anos foi socorrido pelas equipes, na viatura da Polícia Civil, e levado até o pronto socorro municipal, mas ele já estava morto ao chegar ao hospital. O rapaz tinha um revólver de calibre .38, com cinco munições intactas e duas munições deflagradas. A arma foi entregue na delegacia de Polícia civil local.