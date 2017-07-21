Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:42

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Empresário perde quase R$ 6 mil em falso sequestro

Pai aquidauanense foi ameaçado pelo telefone por bandidos que alegavam estar com sua filha; ele tentará cancelar depósitos bancários

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 09:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um empresário de Aquidauana foi vítima do golpe do “falso sequestro” na manhã desta sexta-feira (21), aquele em que os bandidos simulam estar com um parente próximo da vítima e exigem o pagamento de resgate pelo telefone. Amedrontado pela possibilidade de ver a vida da filha em risco, o empreendedor fez o depósito de quase R$ 6 mil na conta indicada pelos criminosos.

A ligação foi acompanhada por agentes da Rotai, quando o empresário estacionou o carro no Centro de Aquidauana para falar com os bandidos, depois de ter feito a primeira transferência bancária. Ameaçado o tempo inteiro, o pai desesperado ouviu dos falsos sequestradores que se ele desligasse, mesmo que fosse pela falta de bateria do aparelho, a filha do empresário seria morta. 

Os criminosos chegaram a mencionar o saldo total na conta do empresário, alegando que sabiam que ele tinha o valor exigido. Movido pelo desespero, ele chegou a fazer um segundo depósito. Diante das ameaças, mesmo depois de conseguir fazer contato com a filha, não conseguiu acreditar que ela estava em segurança. A jovem mora em Campo Grande.

O empresário tentará agora cancelar as transferências bancárias para tentar evitar que falsos sequestradores consigam usar o dinheiro. Os policiais alertam que devem ser avisados imediatamente por qualquer pessoa que passar por situação semelhante, antes de tomar qualquer atitude. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo