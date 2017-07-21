Empresário perde quase R$ 6 mil em falso sequestro

Um empresário de Aquidauana foi vítima do golpe do “falso sequestro” na manhã desta sexta-feira (21), aquele em que os bandidos simulam estar com um parente próximo da vítima e exigem o pagamento de resgate pelo telefone. Amedrontado pela possibilidade de ver a vida da filha em risco, o empreendedor fez o depósito de quase R$ 6 mil na conta indicada pelos criminosos.

A ligação foi acompanhada por agentes da Rotai, quando o empresário estacionou o carro no Centro de Aquidauana para falar com os bandidos, depois de ter feito a primeira transferência bancária. Ameaçado o tempo inteiro, o pai desesperado ouviu dos falsos sequestradores que se ele desligasse, mesmo que fosse pela falta de bateria do aparelho, a filha do empresário seria morta.

Os criminosos chegaram a mencionar o saldo total na conta do empresário, alegando que sabiam que ele tinha o valor exigido. Movido pelo desespero, ele chegou a fazer um segundo depósito. Diante das ameaças, mesmo depois de conseguir fazer contato com a filha, não conseguiu acreditar que ela estava em segurança. A jovem mora em Campo Grande.

O empresário tentará agora cancelar as transferências bancárias para tentar evitar que falsos sequestradores consigam usar o dinheiro. Os policiais alertam que devem ser avisados imediatamente por qualquer pessoa que passar por situação semelhante, antes de tomar qualquer atitude.