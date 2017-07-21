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Envolvidos em morte de Ex-vereador saíram de Anastácio de van

Diogo André e Rogério Mangelo voltaram para a cidade depois do crime e roupas sujas de sangue foram queimadas em fazenda de Camisão

Flavio Brito

Publicado em 21/07/2017 às 16:08

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Filho e sobrinho de caseiro que planejou a morte do ex-vereador de Campo Grande, Cristovão Silveira (PSDB) e sua esposa Fátima, sairão de van de Anastácio na segunda-feira (17). De acordo com a investigação, os dois chegaram a Capital por volta das 11h e foram direto para o sítio da família, localizado na rodovia MS-080, na saída para Rochedo.  Diogo André dos Santos Almeida, de 19 anos, sobrinho do caseiro, e Rogério Mangelo, 21 anos, passaram o dia escondidos no mangueiro da propriedade. 

O objetivo era o de não serem vistos pela esposa de Rivelino Mangelo, 65 anos. A dupla passou a noite em um galpão da propriedade que serve de granja. Depois que o casal foi morto, na madrugada de terça-feira (18), Rogério e o primo fugiram com o carro da família para Anastácio. Já caminhonete, um Triton L200, a dupla foi até uma fazenda em Camisão, distrito de Aquidauana – a cerca de 30 km da cidade. 

Rogério pediu ajuda ao irmão Alberto para queimar as roupas sujas de sangue. Diogo ficou responsável por levar o carro até a Bolívia e contou a ajuda de um amigo chamado Gabriel. Os irmãos e o pai Rivelino acabaram presos. O sobrinho do caseiro foi morto durante uma troca de tiros e o amigo dele, que ajudou a levar o carro até Corumbá, está foragido. 

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