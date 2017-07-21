PRF apreende 740 kg de maconha em veículo que seguia para Guia Lopes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 740 kg de maconha em Guia Lopes da Laguna (MS). De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Volkswagen Jetta, o motorista não obedeceu e fugiu, no km 470 da BR-267.

O veículo foi perseguido até o município de Nioaque (MS) em alta velocidade. O condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele e um passageiro conseguiram fugir entrando em uma mata ciliar.

No interior do veículo foi encontrada grande quantidade de maconha em barras, pesando 740 kg e ainda placas clonadas. O veículo era de Brasília (DF). O veículo, placas e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.