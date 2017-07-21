PRF apreende 740 kg de maconha em veículo que seguia para Guia Lopes

Policial
Entorpecente estava sendo transportado em carro com placas clonadas de Brasília (DF)
Crédito do vídeo: Redação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 740 kg de maconha em Guia Lopes da Laguna (MS). De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Volkswagen Jetta, o motorista não obedeceu e fugiu, no km 470 da BR-267.
O veículo foi perseguido até o município de Nioaque (MS) em alta velocidade. O condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele e um passageiro conseguiram fugir entrando em uma mata ciliar.
No interior do veículo foi encontrada grande quantidade de maconha em barras, pesando 740 kg e ainda placas clonadas. O veículo era de Brasília (DF). O veículo, placas e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.
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