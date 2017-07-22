Caçador é preso com rifles e animais abatidos na região do Pantanal

Crime Ambiental
Segundo a PMA, pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e, da posse ilegal de arma, de um a três anos de detenção
A Polícia Militar Amebiental prendeu ontem (21) no início da tarde, na região do Pantanal do Nabileque, em Corumbá, um caçador com armas e animais abatidos. O infrator, de 41 anos, caseiro de uma fazenda localizada a 150 km da cidade, praticava caça constantemente.
Durante vistoria nas proximidades da residência dele, os policiais localizaram sangue e suspeitaram ser de animal silvestre. O infrator, então, confessou ter abatido animais e afirmou possuir armas no local e carne dos bichos em uma geladeira.
Com ele foram aprendidos 24 quilos de carne de animal silvestre da espécie “cateto” e 1 quilo de carne de veado, além de três rifles de caça calibre 22. As armas não possuíam documentação.
O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde ele foi autuado em flagrante por caça ilegal e posse ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e, da posse ilegal de arma, de um a três anos de detenção.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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