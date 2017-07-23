Estuprador que matou Kauã se apresentava às vítimas como professor

O homem de 38 anos, suspeito de ter estuprado até a morte o pequeno Kauan Andrade Soares dos Santos, de 9 anos, se apresentava como professor de português às vítimas que violentava na Capital.

Ainda conforme informações o rapaz, identificado apenas como Davi, no entanto, não é professor de fato. Ele segue preso na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente).

A previsão é de que nos próximos dias a família de Kauan preste depoimento a polícia. Uma manifestação de apoio a família do garoto esta marcada para a próxima terça-feira (25) na Praça Ary Coelho.

Crime



Depois de morto, o rapaz e um adolescente de 14 anos que participou do crime, jogaram o corpo de Kauan no rio Anhanduí, em Campo Grande. Foi o adolescente, inclusive, quem detalhou a polícia como foi o crime.

Na noite do dia 25 de junho, o garoto foi levado pelo adolescente até a casa do homem, no Coophavilla. Lá, o suspeito começou a estuprar o garoto, mas como Kauan se debatia, ele pediu para o adolescente segurar as mãos da criança enquanto ele tapava a boca do menino com a mão. Minutos depois, Kauan parou de se debater e começou a sangrar pela boca.



Ainda neste sábado (22) o Corpo de Bombeiros encontrou no rio Anhaduí, um pedaço de saco plástico preto, com fios de cabelo, mas só após exames que poderá ser confirmado se realmente os cabelos são do menino.

O homem está preso preventivamente por estupro de vulnerável e exploração sexual. Além de prisão em flagrante por armazenamento das imagens. Ele, que será encaminhado para a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furto), também vai responder por homicídio e ocultação de cadáver.

O adolescente responderá pelas infrações correspondentes aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e será levado para a UNEI (Unidade Educacional de Internação) Novo Caminho.

Pedófilo - Os policiais chegaram até o homem depois das investigações apontarem de que o pedófilo dava dinheiro para o adolescente levar crianças para a casa dele e estuprá-las. Há indícios de que até o próprio adolescente que participou do crime já tinha sido abusado pelo homem.

Na residência do suspeito, foram encontrados vários filmes pornográficos e dois filmes do próprio homem tendo relações sexuais. As investigações tentam apurar se ele também não teria estuprado mais dois pré-adolescentes de 10 e 11 anos.

"Por volta de 1h do dia 26 de junho, o adolescente e o homem colocaram o corpo do menino em um saco preto e jogaram no rio Anhanduí", contou o delegado Paulo Sérgio Lauretto, em coletiva esta tarde.