Carro é deixado na Oscar Trindade de Barros depois de sair da pista

Um carro foi abandonado pelos ocupantes depois ter saído da pista na rua Oscar Trindade Barros, no bairro Santa Terezinha, neste domingo (23). O Corpo de Bombeiros foi informado de que um automóvel teria saído da pista por volta das 14h53.

O Chevrolet Omega foi vistoriado pelos Bombeiros, mas estava vazio. Segundo informações de populares, haviam três vítimas no veículo que foram transportadas por terceiros. A parte traseira do veículo ficou suspensa depois de ele ter caído em um declive que ao lado da via.