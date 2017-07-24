Carro pega fogo na reta do Taboco e mobiliza os Bombeiros

Policial
Chamas tomaram conta do automóvel e começaram sem motivo aparente
Um incêndio em veículo mobilizou a equipe de incêndio do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (23), por volta das 8h50. O carro estava na BR-419, na saída para a Fazenda Taboco. Não houve registro de feridos.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a ocorrência foi registrada a aproximadamente 10 km após o aterro sanitário. O carro foi encontrado pegando fogo por causas desconhecidas, onde as chamas já haviam consumido grande parte do automóvel.
De acordo com os Bombeiros, foi efetuado o resfriamento com uso do mangotinho e rescaldo.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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