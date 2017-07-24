Carro pega fogo na reta do Taboco e mobiliza os Bombeiros

Um incêndio em veículo mobilizou a equipe de incêndio do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (23), por volta das 8h50. O carro estava na BR-419, na saída para a Fazenda Taboco. Não houve registro de feridos.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a ocorrência foi registrada a aproximadamente 10 km após o aterro sanitário. O carro foi encontrado pegando fogo por causas desconhecidas, onde as chamas já haviam consumido grande parte do automóvel.

De acordo com os Bombeiros, foi efetuado o resfriamento com uso do mangotinho e rescaldo.