Coordenador de Reinaldo Azambuja se suicida com tiro na cabeça

Policial
O caso aconteceu na noite deste domingo, 23 de julho, em Iguatemi, cidade onde reside com a família
O militar da reserva do Exército Brasileiro e coordenador político da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul para Iguatemi e região, Cilimar José Cazelli, cometeu suicídio ao efetuar um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça.
O caso aconteceu na noite deste domingo, 23 de julho, em Iguatemi, cidade onde reside com a família. A informação é do site local A Gazeta News.
Segundo informações policiais, Cazelli teria parado seu veículo, um gol de cor branca, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade e efetuado o disparo contra a própria cabeça.
Segundo o delegado regional de Polícia Civil de Naviraí, Claudineis Galinari, que esteve no local, testemunhas ouvidas, entre elas uma que teria falado ao telefone com o coordenador político momentos antes do suicídio, teriam apontado que problemas familiares podem ter motivado o ato.
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