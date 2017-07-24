Motorista bêbado é preso ao voltar para buscar carro batido

Um motorista de 27 anos bêbado bateu o carro em uma árvore no início da manhã desta segunda-feira (24). A batida foi registrada pela equipe de Trânsito da Polícia Militar, às 5h, na rua Oscar Trindade de Barros – em frente à Casa dos Forros.



Inicialmente, apenas o veículo foi encontrado, um Fiat Uno. O motorista foi preso em flagrante depois que voltou ao local do acidente e os policiais constataram que ele estava embriagado.