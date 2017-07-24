Motorista bêbado é preso ao voltar para buscar carro batido

Policial
Um motorista de 27 anos bêbado bateu o carro em uma árvore no início da manhã desta segunda-feira (24). A batida foi registrada pela equipe de Trânsito da Polícia Militar, às 5h, na rua Oscar Trindade de Barros – em frente à Casa dos Forros.
Inicialmente, apenas o veículo foi encontrado, um Fiat Uno. O motorista foi preso em flagrante depois que voltou ao local do acidente e os policiais constataram que ele estava embriagado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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