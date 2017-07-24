Pela terceira vez, PRF prende em MS suspeito tentando levar semirreboque clonado para à Bolívia

Um homem de 48 anos foi preso na noite deste sábado (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande, quando tentava levar para a Bolívia um semirreboque de carreta clonado, que estava com placas de Presidente Prudente (SP). De acordo com a unidade, essa foi a terceira prisão do suspeito, pelo mesmo tipo de crime e no mesmo local.

Segundo a PRF, a carreta que o suspeito conduzia foi parada para uma fiscalização no posto da unidade na rodovia. Na checagem dos dados, os policiais constataram que o semirreboque tracionado estava com a sua identificação adulterada. O condutor foi questionado e afirmou que sabia do crime.

A PRF aponta que o motorista foi preso e encaminhado com o semirreboque adulterado para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda. A unidade aponta que o condutor já havia sido preso outras duas vezes, em 2012 e 2015, conduzindo também semirreboques adulterados que seriam levados para à Bolívia.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, somente após a realização de perícia será possível descobrir qual o verdadeiro semirreboque que foi alvo de clonagem.