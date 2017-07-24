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Pistoleiros executam quatro brasileiros a tiros de fuzil na fronteira de MS com Paraguai

A semana começou mais violenta que o habitual na região

Luiz Guido Junior

Publicado em 24/07/2017 às 08:03

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A semana começou mais violenta que o habitual na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Quatro pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada desta segunda-feira (24), e há também registro de feridos.

Conforme informações policiais, apuradas no local pelo site Porã News, o atentado ocorreu por volta das 3h45 de hoje, em um bar chamado ‘Adter Off’, localizado na avenida Dr Francia, centro de Pedro Juan Caballero, cidade ‘gêmea’ de Ponta Porã.

Segundo testemunhas, pistoleiros teriam chegado no local e executado quatro pessoas a tiros de fuzil. Todos brasileiros, sendo duas mulheres e dois homens ainda não identificados.

Há também feridos, mas a polícia não soube precisar, por enquanto, quantos são.

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