PMA prende caçador com três rifles e animais abatidos no Pantanal

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá, cidade a 428 quilômetros de Campo Grande, prendeu nesta sexta-feira (21) um caseiro de 41 anos por pratica de caça. Com ele foi apreendido três rifles de caça calibre 22 e animais abatidos.

Durante vistoria nas proximidades da residência do caseiro, os policiais localizaram sangue e suspeitaram ser de animal silvestre. O infrator, então, confessou ter abatido animais e afirmou possuir armas no local e carne dos bichos em uma geladeira.

Com ele foram aprendidos 24 kg de carne de animal silvestre da espécie “cateto” e 1 kg de carne de veado, além de três rifles de caça calibre 22. As armas não possuíam documentação.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde ele foi autuado em flagrante por caça ilegal e posse ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e, da posse ilegal de arma, de um a três anos de detenção.