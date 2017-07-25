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Em ação conjunta, policiais do 11º BPM apreendem quase uma tonelada de maconha

Homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas; ele levaria entorpecente para Goiânia

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 14:00

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Ação conjunta das equipes da Polícia Militar resultou na apreensão de quase uma tonelada de Maconha e na prisão do autor, por volta das 8h30 desta segunda-feira (24).

De acordo com as informações divulgadas pela assessoeia, os policiais militares da Força Tática de Jardim realizavam ronda próximo à saída para Bela vista. Um veículo Renalt Fluence, de cor prata, se deslocava na BR-060, em direção ao centro da cidade e ao perceber a presença policial o condutor realizou uma manobra brusca, retornando sentido à Bela Vista.

Depois de pedir reforço para realizar as buscas, o veículo abandonado nas proximidades do trevo conhecido como “Água Amarela”. No interior no veículo, foi encontrada grande quantidade de maconha. Com o apoio das outras equipes, a Força Tática realizou buscas nas imediações,em virtude da mata densa na região, o motorista conseguiu escapar.

As equipes policiais realizaram a apreensão da droga e do veículo, encaminhando à Delegacia de Policia de Jardim, ficando apenas a equipe do Boqueirão nas proximidades com a missão de tentar localizar o autor. ele foi localizado às margens da rodovia. Na abordagem,  um homem de 31 anos assumiu a autoria do tráfico, e disse ainda que pegou o veículo e a droga em Bela Vista Norte (PY) e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 até Goiânia (GO).

A droga estava dividida em 1.023 tabletes, totalizando aproximadamente 945 kg. O autor também foi entregue na Delegacia de Polícia. Participaram das ações os policiais da Força Tática, Rádio Patrulha, Trânsito, Boqueirão e de Bela Vista.

 

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