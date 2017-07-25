Homem morre em acidente de moto no bairro Guanandy

Um homem de 47 anos morreu na noite desta segunda-feira (24) em um acidente de moto no bairro Guanandy, em Aquidauana. O rapaz chegou a ser socorrido, às 19h15, mas morreu no hospital, cerca de duas horas depois.

De acordo com as informações divulgados pela assessoria do Corpo de Bombeiros, o motociclista foi atendido com escoriações no ante-braço, dorso da mão e do pé, um corte no nariz e dores na lombar, do lado direito. O capacete teria se partido com a força do impacto.

O acidente aconteceu na esquina da rua Visconde de Taunay com a Marechal Mallet, ele bateu em uma das estacas de madeira que servem de barreira de contenção, próximo ao Clube Gressa. Ele acabou subindo na calçada.