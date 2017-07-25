Homem morre em acidente de moto no bairro Guanandy

Policial
Motociclista de 47 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital
Um homem de 47 anos morreu na noite desta segunda-feira (24) em um acidente de moto no bairro Guanandy, em Aquidauana. O rapaz chegou a ser socorrido, às 19h15, mas morreu no hospital, cerca de duas horas depois.
De acordo com as informações divulgados pela assessoria do Corpo de Bombeiros, o motociclista foi atendido com escoriações no ante-braço, dorso da mão e do pé, um corte no nariz e dores na lombar, do lado direito. O capacete teria se partido com a força do impacto.
O acidente aconteceu na esquina da rua Visconde de Taunay com a Marechal Mallet, ele bateu em uma das estacas de madeira que servem de barreira de contenção, próximo ao Clube Gressa. Ele acabou subindo na calçada.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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