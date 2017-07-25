Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:45

Buscar

Últimas notícias
X

Perícia

Moradores de Anastácio reproduzem latrocínio na Capital

Rivelino Mangelo e os filhos participam de reprodução simulada do roubo seguido de morte que vitimou ex-vereador e esposa

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2017 às 15:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhã, Rivelino Mangelo, 45 anos, e os filhos Alberto Nunes Mangelo, 20 anos, e Rogério Nunes Mangelo, 19 anos, todos naturais de Anastácio e atualmente presos, participam de reprodução simulada em Campo Grande. No caso, eles vão descrever com detalhes à Polícia Civil como foi a ação do roubo seguido de morte que vitimou, de forma cruel, o ex-vereador da Capital Cristóvão Silveira, 65 anos, e esposa dele, Fátima de Jesus Diniz Silveira, de 56 anos.


A reprodução acontece por volta das 9h30, no sítio Bem-Te-Vi, localizado às margens da rodovia MS-080, entre Campo Grande e Rochedo, palco do latrocínio. Os fatos serão acompanhados pela perícia e pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), responsável pelas investigações. O objetivo é reconstituir a cena do crime, como forma de esclarecer melhor os fatos e juntar provas.


Segundo registro policial, Rivelino é natural de Anastácio, mas trabalhava como caseiro no sítio há quatro meses, até que planejou matar o patrão com ajuda do filho Rogério e do sobrinho, Diogo André dos Santos Almeida, 19, morto em confronto com a polícia. Estes dois estavam residindo em Anastácio. Já Alberto, que trabalhava em uma fazenda na zona rural de Aquidauana, deu abrigo para o irmão e o primo que fugiram com a camionete da vítima.


Conforme já noticiado, no último dia 18, Rivelino, Rogério e Diogo mataram Silveira e Fátima. As vítimas foram assassinadas a golpes de facão no galpão do sítio. A mulher foi violentada sexualmente e carbonizada em seguida. Diogo e Rogério fugiram com a camionete para Anastácio e em seguida para  Aquidauana, na casa de Alberto. Diogo e outra pessoa fugiram com o veículo para a fronteira, mas houve confronto com a polícia e ele morreu. O indivíduo não identificado segue foragido.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo