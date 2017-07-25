Moradores de Anastácio reproduzem latrocínio na Capital

Amanhã, Rivelino Mangelo, 45 anos, e os filhos Alberto Nunes Mangelo, 20 anos, e Rogério Nunes Mangelo, 19 anos, todos naturais de Anastácio e atualmente presos, participam de reprodução simulada em Campo Grande. No caso, eles vão descrever com detalhes à Polícia Civil como foi a ação do roubo seguido de morte que vitimou, de forma cruel, o ex-vereador da Capital Cristóvão Silveira, 65 anos, e esposa dele, Fátima de Jesus Diniz Silveira, de 56 anos.



A reprodução acontece por volta das 9h30, no sítio Bem-Te-Vi, localizado às margens da rodovia MS-080, entre Campo Grande e Rochedo, palco do latrocínio. Os fatos serão acompanhados pela perícia e pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), responsável pelas investigações. O objetivo é reconstituir a cena do crime, como forma de esclarecer melhor os fatos e juntar provas.



Segundo registro policial, Rivelino é natural de Anastácio, mas trabalhava como caseiro no sítio há quatro meses, até que planejou matar o patrão com ajuda do filho Rogério e do sobrinho, Diogo André dos Santos Almeida, 19, morto em confronto com a polícia. Estes dois estavam residindo em Anastácio. Já Alberto, que trabalhava em uma fazenda na zona rural de Aquidauana, deu abrigo para o irmão e o primo que fugiram com a camionete da vítima.



Conforme já noticiado, no último dia 18, Rivelino, Rogério e Diogo mataram Silveira e Fátima. As vítimas foram assassinadas a golpes de facão no galpão do sítio. A mulher foi violentada sexualmente e carbonizada em seguida. Diogo e Rogério fugiram com a camionete para Anastácio e em seguida para Aquidauana, na casa de Alberto. Diogo e outra pessoa fugiram com o veículo para a fronteira, mas houve confronto com a polícia e ele morreu. O indivíduo não identificado segue foragido.