Moto-taxista tem a perna quebrada em batida com carro

Policial
Motociclista estava com uma passageira na hora do acidente em frente ao Leipan
Um moto-táxi de 45 anos teve a perna direita quebrada em um acidente na rua Oscar Trindade de Barros, bairro da Serraria, em Aquidauana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 8h10 desta terça-feira (25). A passageira de 41 anos teve escoriações no braço direito.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o moto-taxista bateu na traseira de um Volkswagen Up, em frente ao laticínio Leipan. O motorista do carro, de 41 anos, teria dado seta para fazer a conversão e o motociclista acabou batendo no para-choque do veículo. A moto foi recolhida para o pátio do Detran, em virtude da documentação irregular do veículo.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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