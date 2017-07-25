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Moto-taxista tem a perna quebrada em batida com carro

Motociclista estava com uma passageira na hora do acidente em frente ao Leipan

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 09:17

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Um moto-táxi de 45 anos teve a perna direita quebrada em um acidente na rua Oscar Trindade de Barros, bairro da Serraria, em Aquidauana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 8h10 desta terça-feira (25). A passageira de 41 anos teve escoriações no braço direito. 

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o moto-taxista bateu na traseira de um Volkswagen Up, em frente ao laticínio Leipan. O motorista do carro, de 41 anos, teria dado seta para fazer a conversão e o motociclista acabou batendo no para-choque do veículo. A moto foi recolhida para o pátio do Detran, em virtude da documentação irregular do veículo. 

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