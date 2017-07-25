Tio de jovem morto diz que atirador seria um policial militar, diz boletim de ocorrência

O tio do jovem morto a tiros em um bar no bairro Nova Aquidauana, na noite desta segunda-feira (24) disse ao Corpo de Bombeiros que “o autor dos disparos seria um policial militar, que não estava fardado, mas que o mesmo não sabe o nome deste militar”. A informação foi registrada no boletim de ocorrência divulgado no Sigo-MS.

“Importante mencionar que no campo “observação” da ocorrência dos Bombeiros Militar, consta o seguinte: A vítima nos relatou que o autor dos disparos seria um policial militar, que não estava fardado, mas que o mesmo não sabe o nome deste militar”, noticiou o investigador de Polícia do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas - NIIC, por meio do Sigo.

A esposa de Leandro Campos da Costa, 24 anos, que acabou morrendo dentro do bar depois de ter sido atingido por um tiro, contou aos policiais que o carro onde ela estava com o marido e tio dele, José Erasmo Campos da Silva, 37 anos, começou a ser seguido pela dupla de moto no semáforo da rua Estevão Alves Corrêa com a Giovanni Toscano de Britto. Erasmo também foi atingido pelos disparos, foi socorrido e não corre risco de morte. Na manhã desta terça-feira (25), ele seria ouvido pela polícia no hospital.

Segundo a esposa de Leandro, ele foi aconselhado pelo tio a acelerar e só parar em um local de grande movimento. Segundo a jovem, identificada apenas como Heloisa Cristina, durante a perseguição, por diversas vezes, a dupla de moto – uma Honda Fan de cor preta – se aproximou do veículo, mas não disseram nada.

Leandro parou o carro – um Volkswagen Gol de cor verde - em frente a Conveniência e Lanchonete Ferreira, na avenida Mato Grosso. De acordo com o depoimento de Heloisa, Erasmo seria o alvo do atirador. Ele teria descido da garupa da moto e dado a volta no veículo para chegar até o lado do passageiro. Neste momento, o homem de 37 anos correu para dentro do bar, foi alvejado com diversos disparos enquanto corria para se esconder. Ele foi atingido pelas costas, na escápula esquerda, e caiu dentro de um dos cômodos do estabelecimento. Pelo menos nove tiros foram disparados no local.

Em julho do ano passado, Erasmo foi preso transportando 93 quilos de maconha. Flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Militar de Nioaque, na BR-060, trevo que dá acesso a Guia Lopes da Laguna (MS).

*Matéria atualizada às 10h16 para acréscimo de informações