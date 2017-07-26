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Crime organizado

A partir de MS, quadrilha de ladrões e traficantes operava em mais seis estados

Até mesmo menores de idade eram aliciados para participar do esquema, denunciou o Gaeco

Renan Nucci

Publicado em 26/07/2017 às 16:34

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Na manhã desta quarta-feira (26), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), deflagrou a Operação Fronteira, para combater organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, comércio de armas, roubos, furtos, receptação e corrupção de menores na linha internacional com o Paraguai.


O objetivo da força-tarefa foi o cumprimento de 15 mandados de prisão preventiva nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá (MT) e Goiânia (Goiânia), desarticulando o bando que tinha ramificações também nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso.


As investigações tiveram início em outubro de 2016 e culminaram com o oferecimento de denúncia criminal contra 21 pessoas integrantes da organização criminosa, além de:  prisão de outras 14 pessoas, durante o período de investigação; apreensão de sete carros utilizados pela organização para o tráfico de drogas; 871 kg de maconha e 416 gramas de cocaína. 


Dos 21 denunciados, sete já estão recolhidos no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, de onde continuavam a praticar crimes em conjunto com os outros membros da organização criminosa que estavam soltos.


Em linhas gerais, o esquema funcionava da seguinte forma: alguns membros da organização providenciavam o carregamento da droga no Estado de Mato Grosso do Sul, a qual era transportada por meio de veículos roubados ou furtados por outros integrantes da organização com destino a outros Estados da Federação. Nesse esquema, era comum a utilização de pessoas menores de idade e mulheres com o fim de não levantar suspeitas frente aos órgãos de fiscalização.

 

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