Adolescente de 17 anos comandava “boca de fumo” em Corumbá

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá conseguiu estourar, na tarde desta terça-feira (25), uma “boca de fumo” na região do bairro Cervejaria, sob o comando de um adolescente de 17 anos conhecido como ‘Bolívia’, prática comum utilizada por um fornecedor da cidade e que se encontra sob investigação.

O local foi monitorado por 10 dias e, segundo as informações do Polícia Civil, foi possível identificar a presença de usuários conhecidos no meio policial e adolescentes. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, por volta das 16h desta terça-feira, durante monitoramento, foi possível identificar uma intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo do local.

Como a casa possui uma porta de acesso à rua, os investigadores viram o adolescente comercializando entorpecentes em frente à residência O entorpecente era pego dentro da casa e entregue aos usuários na porta, que dá acesso direto à calçada.

Sobre a penteadeira do guarda-roupa, em um dos quartos da residência, foram encontrados 108 papelotes de substância análoga à pasta-base, além de R$ R$ 101,00 e uma televisão marca LG 32 polegadas.

O adolescente se encontrava sobre a cama, acompanhado de uma jovem de 15 anos e um bebê. De acordo com a polícia, a criança estava próxima de onde a droga foi encontrada. O rapaz, juntamente com usuário o flagrado no momento da ação dos policiais, entorpecentes e demais materiais apreendidos, foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.