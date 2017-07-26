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Medo

Crime muda rotina de comerciante que jamais viu tanta violência em seu bar

Proprietário não vai mais permitr consumo no local, para evitar aglomerações e brigas

Renan Nucci

Publicado em 26/07/2017 às 17:23

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Palco do atentado que terminou com uma pessoa morta e duas feridas, a Lanchonete e Conveniência Ferreira, localizada no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, não será mais a mesma. Proprietário do estabelecimento, José Ferreira, de 53 anos, está assustado com a violência que jamais havia presenciado no local e, por este motivo, optou por mudar a rotina.


Desde que o crime aconteceu, ele não abriu mais, mas deve retomar as atividades logo. "Vou esperar a poeira baixar um pouco", disse ele ao O Pantaneiro. A partir de agora, não vai mais deixar os clientes consumirem produtos no local. "Vou abrir para quem quiser comprar cerveja e levar para tomar em casa. Aqui não vão ficar mais", relatou, assustado.


O comerciante pontuou também que não vai mais oferecer serviços de lanchonete e que pretende se mudar para os fundos do bar, após reforma. Ele está lá há 12 anos e pela primeira vez viu algo que o deixasse preocupado. "Já teve briga sim, várias, mas caso de morte nunca". Ele ficou na linha de tiro e precisou se esconder às pressas para não ser atingido.


O Crime


Conforme noticiado ontem, Leandro Campos da Costa, de 24 anos, o tio José Erasmo Campos de Silva, 37 anos, e a convivente de Leandro, ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Nova Aquidauana, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. 


Erasmo foi atingido na costela e socorrido. Já Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto que sua esposa foi atingida de raspão na barriga. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta hipóteses como acerto de contas ou até mesmo ciúmes. A suspeita de que o autor seja policial militar perde força, conforme os trabalhos avançam.

 

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