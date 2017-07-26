Homem bebe cinco latões de cerveja e sai de moto pelo bairro Alto

Um homem de 45 anos foi detido na tarde desta terça-feira (25) por pilotar bêbado pelas ruas de Aquidauana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele foi flagrado pela equipe Getam na rua Estevão Alves Corrêa, ele seguia de moto “de forma desorientada”. Ele não tinha carteira de habilitação.

Ele foi abordado pelos policiais em frente a antiga Escola Laudelino Barcelos, no bairro Alto, ele que havia bebido cinco latões de cerveja, por volta das 14h. O homem foi flagrado pela Getam por volta das 16h. A moto teve de ser entregue para a esposa dele e o homem foi levado para a delegacia.