PMA de Bonito multa fazendeiro em R$ 11 mil por infrações ambientais

Policiais Militares Ambientais de Bonito (MS) localizaram em uma propriedade rural, localizada à margem da rodovia que liga a cidade de Bonito ao Distrito de Águas do Miranda, diversas árvores derrubadas da espécie Aroeira (espécie protegida por lei), Ipê e de Angico, que foram exploradas sem licenciamento do órgão ambiental.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PMA, a madeira foi explorada dentro da área de mata ciliar de um córrego que corta a propriedade, que se trata de área protegida por lei.

O proprietário da fazenda colocou fogo em uma área de 1 hectare para renovação da pastagem, também sem autorização ambiental.

O fazendeiro, residente em Bonito, foi autuado e multado em R$ 11 mil pelas infrações ambientais. Responderá também por crime ambiental de exploração de madeira protegida, que tem pena prevista de um a dois anos de reclusão. Também responderá por degradação de área de preservação permanente-APP (mata ciliar), que prevê pena de um a três anos de detenção.