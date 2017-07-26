PRF apreende grande quantidade de maconha sob 30 toneladas de soja

No início da tarde de hoje (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta carregada com maconha, na BR-463, próximo ao município de Ponta Porã. Policiais suspeitaram da carreta, que estava com problemas mecânicos, e durante buscas na carroceria, em meio aos grãos de soja, encontraram muitos fardos contendo tabletes do entorpecente.

O era conduzido por um homem de 32 anos, na companhia de uma mulher, de 20 anos. O motorista apresentou notas fiscais referentes a um carregamento de mais de 30 toneladas de soja, entretanto foi constatado que o maior volume da carga é do entorpecente.



Aos policiais, o motorista afirmou conhecimento do ilícito e que levaria a droga da cidade de Ponta Porã, próximo da fronteira com o Paraguai, até o interior de São Paulo, onde receberia pelo transporte. As notas fiscais apreendidas indicam que os grãos foram carregados em Ponta Porã e teriam como destino a cidade de Guarujá (SP). A suspeita é de que se aproxime de dez toneladas, mas o peso total será ainda não foi contabilizado.