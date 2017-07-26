UFMS lamenta morte de funcionário e apura circunstância do acidente

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou nota lamentando a tragédia ocorrida com o funcionário terceirizado de 50 anos - que morreu afogado ao cair na piscina olímpica do campus, na manhã desta quarta-feira (26).

“Embora o funcionário fosse contratado por uma empresa externa à Universidade, a UFMS designou uma equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para atuar junto à empresa no atendimento e acompanhamento necessário aos familiares”, segundo o texto.

A UFMS informa ainda que está apurando as circunstâncias do ocorrido junto à terceirizada e que realiza a gestão e fiscalização dos contratos periodicamente.

O caso

O funcionário de serviços gerais, identificado como João da Silva, morreu afogado enquanto limpava a piscina olímpica da universidade. O homem ficou sete minutos embaixo d´água, segundo testemunhas. João chegou a ser reanimado pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho da Santa Casa.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o funcionário fazia a manutenção da piscina, quando por algum motivo que ainda será investigado, caiu na água. A suspeita é de que a vítima tenha passado mal após ter contato com o cloro. A universidade fica na Avenida Costa e Silva.