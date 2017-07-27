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Homem de 30 anos engole pedra de crack para fugir de flagrante

Suspeito de tráfico de drogas foi preso em Anastácio depois de denúncias de venda de drogas em casa da vila Humbelina

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 16:09

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Para tentar escapar do flagrante de tráfico de drogas, um homem de 30 anos disse aos policiais ter engolido uma pedra de crack, na tarde desta quarta-feira (26), em Anastácio. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até uma residência na vila Humbelina, depois de diversas denúncias de vendas de drogas no local.

Na casa, os policias foram recebidos pela filha da moradora, uma mulher de 35 anos. Ela confirmou aos policiais que a residência era usada como “boca de fumo”. Dentro da casa, o rapaz foi encontrado em um dos quartos, ajoelhado ao lado da cama, com uma garrafa de água nas mãos. A mulher estava em pé ao lado da pia da cozinha. Os dois negaram o tráfico de drogas, mas os policiais 48 trouxinhas de crack que haviam sido jogadas no cesto de lixo do banheiro. 

Além do crack, os policiais flagraram uma pequena quantidade maconha, um prato com resquícios de cocaína, além do material necessário para embalar a droga. Os dois foram levados para Delegacia, onde o rapaz contou aos policiais que teria engolido uma das pedras de cracl. O traficante chegou a ser levado para o Pronto Socorro de Aquidauana, o médico plantonista realizou exames e não constatou nada de errado com o rapaz. 

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