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Moradores de Anastácio são presos no interior de SP com 128,5 kg maconha

Droga estava escondida no fundo falso de caminhonete F-100 e foi flagrada pela polícia rodoviária de SP

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 17:03

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A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu 120 tabletes de maconha, que estavam escondidos em uma caminhonete na noite do dia 21 de julho, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. Dois homens, moradores do município de Anastácio, foram presos. 

De acordo com as informações levantadas pela equipe de reportagem, um deles foi identificado como R.S.E, 28 anos, que seria músico na noite da região, se apresentando em Aquidauana e Anastácio. O outro, de 26 anos, não teve a identidade divulgada.

Os dois foram presos em flagrante e a droga totalizou 128,5 quilos. A equipe fazia patrulhamento pela pista, quando abordou o veículo Ford F1000, com placas de Itaberaba (BA), ocupado pelos rapazes. Ao revistarem a caminhonete, os policiais encontraram um fundo falso na carroceria de madeira, contendo os tijolos de maconha.

A dupla foi levada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, foram encaminhados para a cadeia de Penápolis. A caminhonete e os entorpecentes foram apreendidos, de acordo com as informações divulgadas pelo jornal Folha da Região.

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