Mulher de 24 anos é presa por posse irregular de arma e uso de drogas

Policial
Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em uma casa do bairro Arara Azul
Uma mulher de 24 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Arara Azul, em Aquidauana, por posse irregular de arma de fogo e porte de drogas para o próprio consumo.
A equipe do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) de Anastácio e os plantonistas da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriram mandado de busca e apreensão na residência. Na casa, foram encontrados R$ 5,5 mil - em cedulas e moedas, uma balança de precisão, dois celulares e um notebook. Um nota de dólar também foram encontrada na casa.
Os policiais encontraram as munições escondias em um quarto nos fundos da casa, dentro de uma caixa de pesca. A arma não foi encontrada no local, apesar de constar no registro policial De acordo com o boletim de ocorrência, a vistoria feita na casa foi acompanhada por duas testemunhas.
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