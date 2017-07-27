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Mulher de 24 anos é presa por posse irregular de arma e uso de drogas

Policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em uma casa do bairro Arara Azul

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 16:41

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Uma mulher de 24 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Arara Azul, em Aquidauana, por posse irregular de arma de fogo e porte de drogas para o próprio consumo. 

A equipe do  Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) de Anastácio e os plantonistas da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriram mandado de busca e apreensão na residência. Na casa, foram encontrados R$ 5,5 mil - em cedulas e moedas, uma balança de precisão, dois celulares  e um notebook. Um nota de dólar também foram encontrada na casa. 

Os policiais encontraram as munições escondias em um quarto nos fundos da casa, dentro de uma caixa de pesca. A arma não foi encontrada no local, apesar de constar no registro policial De acordo com o boletim de ocorrência, a vistoria feita na casa foi acompanhada por duas testemunhas. 

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