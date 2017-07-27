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Aquidauana

Mulher de 58 anos perde R$ 7.500 em falso sequestro em Aquidauana

Este é o segundo caso deste tipo de crime em uma semana na cidade; vítima fez três depósito em contas bancárias do bandido

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 07:53

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Depois do caso de um empresário da cidade, mais uma moradora de Aquidauana foi vítima do falso sequestro. A mulher de 58 anos fez três transferências bancárias para os bandidos. Ao todo, a vítima desembolsou R$ 7.500. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a mulher recebeu a ligação no telefone fixo e uma voz feminina simulando choro disse a palavra “mãe”, em seguida, uma voz masculina exigiu que ela passasse o número do celular, por volta das 10h desta quarta-feira (26).

Assim como ocorreu com o empresário, o bandido ameaçou a mulher dizendo que ela não poderia desligar o telefone. O estelionatário exigiu R$ 70.000, ela disse que não tinha o dinheiro. O bandido, então, exigiu R$ 20.000 para libertar a filha da vítima do falso sequestro. O farsante sabia onde a vítima tinha contas bancárias. A mulher chegou a afirmar ao bandido teria apenas entre R$ 700 e R$ 800, mas cedeu à pressão.

O primeiro depósito foi feito em uma Casa Lotérica no Centro de Aquidauana, no valor de R$ 1.000. A beneficiária da conta é “Gleice Pricila”, conforme o boletim de ocorrência. O segundo depósito foi R$ 5.000, em uma conta da Caixa Econômica Federal, beneficiando “Vania Ramos Sabino de Araujo”, e a terceira transferência bancária. também na Caixa. foi de R$ 1.500, em nome de “Mauro Rodrigues”.

Todas as vezes que realizava o depósito, a vítima era obrigada a sair da Lotérica ou do banco e fazer a confirmação verbal dos dados. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, as ligações foram feitas com ID privado e, possivelmente, as contas estão localizadas no Rio de Janeiro. A mulher só percebeu que se tratava de um golpe quando voltou para casa e confirmou com o marido que sua filha estava bem. 

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