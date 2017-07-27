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Suspeito de abusar e matar Kauan em MS chorou e não respondeu à polícia, diz defesa

Suspeito foi transferido na manhã desta quinta-feira (27) para o Instituto Penal da Capital

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 13:34

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A defesa do suspeito de estuprar e matar Kauan Andrade dos Santos, de 9 anos, disse à TV Morena que o professor de 38 anos chorou e não respondeu a nenhuma pergunta durante interrogatório feito pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

"Ele chorou bastante antes do interrogatório. Eu não sei se seria por conta da situação em que ele se encontra, ou pelo que teria ocorrido. Ninguém sabe até onde é verdade tudo o que está sendo dito. É pesado", fala o advogado Alessandro Farias. O suspeito foi transferido na manhã desta quinta-feira (27) para o Instituto Penal de Campo Grande sem mostrar o rosto.

Durante os questionamentos, ainda de acordo com Farias, o suspeito permaneceu em silêncio. "Ele achou por bem usar o direito constitucional dele, que é permanecer calado. Meu cliente falará somente em juízo", explicou o advogado.

Investigação

Ao todo, existem três inquéritos que apuram o envolvimento do suspeito com abuso sexual de crianças. Um deles por conta do estupro e morte de Kauan, outro por conta do material pornográfico encontrado na casa do professor e ainda devido à exploração sexual e o favorecimento à prostituição. "Todos eles ainda estão em investigação e, por isso, ainda não tive acesso a todo o teor da investigação", falou Farias.

O suspeito está preso desde o dia 21 de julho. Um adolescente de 14 anos foi apreendido e conta, com riqueza de detalhes, o suposto abuso e descarte do corpo do menino. Ele foi apreendido no domingo (23).

Neste período, os policiais também receberam denúncias e o número de vítimas supostamente abusadas pode chegar a oito. A polícia aguarda laudos periciais que podem apontar se o sangue coletado na casa do homem é de Kauan. Policiais fizeram buscas na casa do professor, mas o corpo do menino não foi encontrado.

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