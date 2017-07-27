Veículo pega fogo em frente ao Hospital Regional de Aquidauana

Susto
Carro teria saído da oficina mais cedo e teve a mangueira de combustível trocada
Um veículo Chevrolet Vectra branco pegou fogo na noite desta quinta-feira (27), no Centro de Aquidauana, em frente ao Hospital Regional Estácio Muniz. O dono do carro, um homem de 35 anos, foi até o local para levar a filha para receber atendimento.
De acordo com o proprietário, o veículo saiu da oficina por volta das 15h de hoje, o mecânico fez a troca da mangueira de combustível. Ele foi avisado por testemunhas de que o carro estava pegando fogo.
Ele só teve tempo de estacionar o carro na rua Francisco Castro, e um outro rapaz o ajudou com um extintor. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h30, e esteve no local.
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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