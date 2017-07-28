Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:50

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Coxim e Aquidauana recebem atendimento com o programa “Cassems Itinerante”

Falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 08:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” leva atendimento especializado até dois munícipios neste fim de semana. O programa foi criado com o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada e atua pontual, mas eficazmente, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada. Coxim recebe, na sexta-feira (28), atendimento com a geriatra Ana Paula Penaforte e, no sábado (29), a psiquiatra Karina Cestari realiza atendimento no município. Já Aquidauana recebe atendimento com a reumatologista Talita Marin.

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” foi criado em 2013 e, desde então, já levou atendimento especializado até Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Miranda, Naviraí e Três Lagoas. Só em 2016, o programa atendeu quase sete mil pessoas espalhadas pelo interior do Estado.
Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o sucesso do programa depende muito da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos no interior. A diretora afirma ainda que antes de escolher as cidades que irão receber o programa, é feito um levantamento sobre a demanda de cada município.

“Nós criamos o cronograma do programa sempre baseado nas necessidades locais, analisando a viabilidade administrativa e também do profissional e, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”, explica a diretora.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.

Mais informações pelos telefones (67) 3241-0200/ 3241-0209

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo