Coxim e Aquidauana recebem atendimento com o programa “Cassems Itinerante”

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” leva atendimento especializado até dois munícipios neste fim de semana. O programa foi criado com o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada e atua pontual, mas eficazmente, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada. Coxim recebe, na sexta-feira (28), atendimento com a geriatra Ana Paula Penaforte e, no sábado (29), a psiquiatra Karina Cestari realiza atendimento no município. Já Aquidauana recebe atendimento com a reumatologista Talita Marin.

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” foi criado em 2013 e, desde então, já levou atendimento especializado até Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Miranda, Naviraí e Três Lagoas. Só em 2016, o programa atendeu quase sete mil pessoas espalhadas pelo interior do Estado.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o sucesso do programa depende muito da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos no interior. A diretora afirma ainda que antes de escolher as cidades que irão receber o programa, é feito um levantamento sobre a demanda de cada município.

“Nós criamos o cronograma do programa sempre baseado nas necessidades locais, analisando a viabilidade administrativa e também do profissional e, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”, explica a diretora.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.

Mais informações pelos telefones (67) 3241-0200/ 3241-0209