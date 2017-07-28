Flagrantes de droga em estabelecimento penal se repetem em Dois Irmãos

Um agente penitenciário de Dois Irmãos do Buriti encontrou droga no Estabelecimento Penal do município, na manhã desta quinta-feira (27). De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a droga estava escondida no ralo sanitário de uma das celas.

O entorpecente foi encontrado durante a realização da revista de rotina, as 14 trouxinhas de haxixe. Ao todo, o entorpecente pesou 125 gramas. Um dos detentos, Denis Fernando Peres assumiu ser o dono droga.

A droga encontrada no Pavilhão 4 (cela 13) do Estabelecimento Penal de Dois Irmãos do Buriti foi encaminhada para a Delegacia de Polícia local. Os flagrantes de tráfico de droga dentro da unidade prisional vêm se repetindo ao logo do ano.

No dia 18 deste mês, um agente penitenciário de encontrou cocaína escondida no bebedouro. O entorpecente foi encontrado durante a realização da revista de rotina, as 159 trouxinhas pequenas do pó branco e mais uma em tamanho maior foram colocadas na parte de baixo do bebedouro. Ao todo, o entorpecente pesou 25 gramas. A droga foi encontrada no Pavilhão 2 (raio 2).

Em abril deste ano, os detentos esconderam, ao todo, 22 trouxinhas de maconha, com o peso de 195 gramas também no ralo do banheiro. A droga estava armazenada no ralo do banheiro da cela 10 do pavilhão 1 e foi descoberta depois de uma inspeção de rotina feita pelos agentes penitenciários. Um dos detentos confessou ser o dono das trouxinhas de maconha, conforme boletim registrado no dia 17 de abril. No início daquele mês, o ralo do banheiro já havia sido usado para esconder celulares.