Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Militar no Centro de Aquidauana

Um foragido da Justiça, homem de 35 anos, foi preso pela a Equipe de Trânsito do 7º Batalhão PM em Aquidauana, por volta das 17h desta quinta-feira (27). Ele estava trabalhando, em frente ao Barrakech, na rua Estevão Alves Corrêa, quando foi abordado pelos policiais e conduzido até a delegacia.

Os policiais fizeram o cumprimento de dois mandados de prisão abertos contra ele. De acordo com as informações da Polícia Civil, uma das ordens judiciais se referia ao não pagamento de pensão alimentícia. Quando os policiais militares chegaram ele descarregava um caminhão.