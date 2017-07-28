Jovem é roubado por dupla de bicicleta no bairro da Serraria

Um jovem de 29 anos foi roubado na madrugada desta sexta-feira (29), no bairro da Serraria, em Aquidauana. O rapaz foi agredido pela dupla de ladrões. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima seguia pela rua Quintino Bocaiúva, por volta da 1h, próximo ao estande de tiros do quartel. Os ladrões não disseram nada a vítima.

Os ladrões estavam de bicicleta, contou o jovem aos policiais. Ele foi agarrado e jogado no chão e acabou se machucando na queda. Os ladrões levaram a carteira da vítima. Ele só soube dizer que os ladrões usavam camiseta branca e vermelha e bermuda. Os dois eram magros e morenos, de estatura mediana.