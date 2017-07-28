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PF prende novamente contrabandista de cigarros em Três Lagoas

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 10:42

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A Polícia Federal em Três Lagoas prendeu ontem E.C.G., principal alvo da operação Retaliação deflagrada em setembro de 2016 e que investigava organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros. Na época, a PF concluiu que o grupo criminoso utilizava a cidade de Três Lagoas (MS) como entreposto e base logística para comercialização dos cigarros adquiridos no Paraguai. 

Atualmente, E.C.G., em liberdade por força de habeas corpus concedido pelo TRF da 3ª Região em dezembro de 2016. Ele já foi indiciado por crime de contrabando de cigarros no passado, e após ser posto em liberdade voltou a praticar crimes, desenvolvendo suas atividades de contrabando e comércio irregular de origem estrangeira. Além do contrabando de cigarros, ele passou a ameaçar terceiros que eventualmente possam prejudicar seus negócios, segundo levantamento da Polícia Federal. 

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas e após os procedimentos legais na delegacia da Polícia Federal, E.C.G. foi encaminhado ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas e ficará à disposição da Justiça Federal.

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