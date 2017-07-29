Pistoleiro mata três pessoas dentro de carro durante a madrugada na fronteira

Violência
Vítimas estavam em um Fiat Pálio quando foram alvejadas por tiros de 9 milímetros
Novo ato de violência terminou com três pessoas assassinadas no final da madrugada deste sábado, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Conforme apurado, as vítimas estavam dentro de um Fiat Pálio branco, na BR-463, em Ponta Porã, quando foram assassinadas.
A suspeita da polícia é de que o autor estivesse com as vítimas no carro, e agiu no momento em que considerou mais oportuno. Entre os mortos estão Antônio Manuel Martins de Almeida, 64 anos, com passagens pela polícia e que estava em condicional.
Além dele havia um casal, até o momento não identificado. No local a polícia encontrou cápsulas de calibre nove milímetros, comumente usado por pistoleiros em acerto de contas do crime organizado. O carro estava próximo da linha internacional.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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