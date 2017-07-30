Jovem é morto a facadas após briga em pagode no Jardim Panorama

Campo Grande
Corpo foi encontrado de madrugada no pasto nas imediações onde ocorreu a festa
Rapaz identificado como Pedro Henrique da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo, em Campo Grande, após se envolver em uma briga durante pagode no Jardim Panorama, de madrugada. A vítima foi golpeada a facadas e deixada no pasto aos fundos da residência perto de onde aconteceu a festa, na Rua 3 Poderes.
Nesta manhã, uma mulher esteve no local e disse que a vítima em questão seria seu irmão, que também é conhecido como Pedrinho, embora a Polícia Civil ainda não tenha confirmado a identidade. O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames.
Testemunhas relataram que todo final de semana acontece o pagode na região e que, na noite deste sábado, houve uma confusão cujo os motivos são desconhecidos, mas que envolveu Pedrinho. A suspeita é que o crime tenha acontecido por volta das 4 horas, logo após a festa. Até o momento, não há informações sobre os autores.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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