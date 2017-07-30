Jovem mata cunhado a golpes de faca em bar para defender irmã de agressões

Homem de 26 anos confessou ter matado com uma facada no pescoço Edson da Silva de Oliveira, de 33 anos, após uma briga de bar em Maracaju, distante 162 quilômetros de Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram chamados após o crime e encontraram o autor no caminho. Ao ser abordado, ele confessou o assassinato e afirmou que matou Edson porque ele agrediria constantemente sua irmã, que era esposa dele.



No local, o homem foi encontrado pelos policiais com um corte no pescoço e nas mãos, feito possivelmente após tentar se defender. A arma do crime havia sumido.