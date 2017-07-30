Sargento do Exército é encontrado morto com sangramento na cabeça

O sargento do Exército Adriano Itamar da Costa de Lima, 41 anos, foi encontrado morto com ferimentos na cabeça, na Rua Pedro Manvailer, próximo a rodoviária, no Centro de Amambai, distante 360 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi localizada caída na calçada com sangramento na região da cabeça. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas nada pôde fazer. Cigarros, celular e a carteira da vítima com documentos pessoais foram encontrados no local.

O corpo de Adriano foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã para exame necroscópico. Ainda não se sabe as causas da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer. A vítima era sargento músico do Exército Brasileiro.