Criança fica ferida em acidente em frente ao Clube do Laço de Aquidauana

Policial
Batida entre carro e moto na noite deste domingo feriu outras duas pessoas
Uma criança de oito ficou ferida em um acidente de trânsito na noite deste domingo (30), em frente ao Clube do Laço de Aquidauana, na rodovia MS-450. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a batida entre carro e moto deixou outras duas pessoas feridas, um homem de 52 anos e uma mulher de 30 anos.
A criança estava na garupa da moto e reclamava de dores na cintura pélvica, quando os Bombeiros chegaram ao local para o resgate. As equipes foram chamadas por volta das 22h. O homem de 52 anos apresentava sinais de que havia bebido, em virtude do cheiro de álcool. Ele não quis ser imobilizado para receber atendimento, tendo escoriações no cotovelo e na coxa. A mulher teve um corte no pé esquerdo.
Apreensão de drogas
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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