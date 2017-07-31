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Fim de semana foi marcado por série de furtos

Uma casa e um carro foram arrombados e uma moto foi levada do estacionamento do Hospital Regional de Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 31/07/2017 às 09:14

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O fim de semana foi marcado por uma série de furtos em Aquidauana, com arrombamentos de casa e veículo, além de uma moto que foi levada do Hospital Regional de Aquidauana. De acordo com os boletins de ocorrência registrados pelas vítimas, os casos aconteceram entre sábado (29) e domingo (30). A proprietária da moto contou aos policiais que estacionou na rua Manoel Antônio Paes de Barros, ao lado do setor de Hemodiálise. Quando ela saiu do local, horas depois, percebeu o sumiço do veículo. 

A rua Manoel Antônio Paes de Barros foi palco para mais um furto, entre sábado e domingo. O dono de um veículo, de 61 anos, parou o carro na esquina com rua Leônidas de Matos. Na manhã deste domingo, ele foi até o carro e percebeu que a porta dianteira havia sido arrombada, do lado do passageiro.  Para ter acesso ao interior do automóvel, a coluna de sustentação foi entortada. O proprietário desentortou a ferragem com as próprias mãos para poder dirigir até a delegacia. 

O terceiro caso de furto foi registrado no fim de semana foi o de uma casa, na rua Giovani Toscano de Britto – bairro Previsul. O dono da residência saiu de casa por volta das 10h30 de ontem e retornou às 14h. A casa ficou trancada, mas, quanto retornou percebeu que a porta dos fundos havia sido arrombada. De acordo com a vítima, de 25 anos, perfumes e compras de mercado estão na lista de objetos que foram levados. Os vizinhos afirmaram que não ouviram nada. 

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