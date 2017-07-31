PRF apreende 10,3 kg de cocaína em ônibus que seguia de Corumbá

Na tarde de ontem (30), no km 600 da BR- 262, em Miranda (MS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,3 kg de cocaína. A droga estava em um ônibus de viagem que seguia de Corumbá (MS) para Campo Grande.

Os policiais encontraram nos fundos falsos de duas malas 12 tabletes de cocaína, que eram de propriedade de uma mulher, de 22 anos. Após pesagem, totalizou-se 10,3 quilos da droga.

A passageira que era de nacionalidade boliviana inicialmente declarou que era estudante de medicina, levaria o entorpecente de Corumbá até a Capital, onde receberia pelo tráfico. O entorpecente e a jovem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda (MS).