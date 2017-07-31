PRF apreende 10,3 kg de cocaína em ônibus que seguia de Corumbá

Policial
Passageira de nacionalidade boliviana flagrada com a droga inicialmente declarou que era estudante de medicina
Na tarde de ontem (30), no km 600 da BR- 262, em Miranda (MS), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,3 kg de cocaína. A droga estava em um ônibus de viagem que seguia de Corumbá (MS) para Campo Grande.
Os policiais encontraram nos fundos falsos de duas malas 12 tabletes de cocaína, que eram de propriedade de uma mulher, de 22 anos. Após pesagem, totalizou-se 10,3 quilos da droga.
A passageira que era de nacionalidade boliviana inicialmente declarou que era estudante de medicina, levaria o entorpecente de Corumbá até a Capital, onde receberia pelo tráfico. O entorpecente e a jovem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda (MS).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS