Sob ameaça de levar um tiro, jovem entrega carteira a três ladrões em Aquidauana

Rapaz de 18 anos foi roubado por três pessoas, uma delas supostamente armada, na noite de ontem, na Praça Central de Aquidauana. A vítima relatou que um dos autores, trajando jeans, camisa cinza e boné aba reta se aproximou fazendo menção de estar armado e lhe exigiu a carteira, sob ameaça de tiro.



O rapaz disse não ter certeza se o autor que lhe abordou realmente estava armado, pois o indivíduo apenas colocou a mão sob a roupa dizendo: "passa a carteira, passa a carteira logo se não vou atirar em você". Mesmo assim, diante da dúvida, a vítima entregou o objeto.



Junto com outros dois que lhe acompanhavam, o suspeito correu até à esquina, na Rua Teodoro Rondon, pegou a bicicleta e fugiu. O caso foi denunciado à Polícia Civil apenas no final da manhã desta segunda-feira.