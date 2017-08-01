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Carro com quatro pessoas capota na rotatória de Dois Irmãos do Buriti

Motorista entrou em alta velocidade na rotatória da rodovia BR-262 e acabou batendo na guia

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 09:06

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Um veículo com quatro ocupantes sofreu um capotamento na manhã desta terça-feira (1º). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Fiat Uno entrou em alta velocidade na rotatória de Dois Irmãos de Buriti – na rodovia BR-262. Ele acabou perdendo o controle, bateu na guia e capotou. 

Os Bombeiros foram acionados por volta das 6h30 e teve o apoio da viatura do SAMU no deslocamento até o local do acidente. Felizmente, três pessoas já haviam sido levadas para o hospital de Dois Irmãos do Buriti, sem gravidade. Apenas o motorista ficou no local. A ocorrência também foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal. 

No caminho de volta, os Bombeiros encontraram com o motorista de uma caminhonete Hilux, que saiu da pista – próximo a Flor de Liz. O motorista passava bem, os estragos foram registrados apenas no veículo, que bateu em um coqueiro que acabou se quebrando. 

De acordo com o motorista, ele saiu da pista depois de ter batido em um animal silvestre, uma anta. A batida teria ocorrida por volta das 6h30. 

*Matéria editada às 9h54 para acréscimo de informações 

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