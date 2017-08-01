Homem é ferido com garrafada em briga de bar atrás da rodoviária

Policial
Confusão teria começado após comentário feito a uma garota de programa
Um homem de 40 anos foi ferido com uma garrafada depois de se envolver em uma confusão em um bar localizado atrás da rodoviária de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (1º). De acordo com as testemunhas, ele teria feito uma brincadeira com uma garota de programa. Ela estaria acompanhada e a pessoa não gostou do comentário.
A vítima, identificada como Almir Portilho Marques foi atingida inicialmente na cabeça, a garrafa se quebrou e o estilhaço atingiu a perna do homem. Depois de ser atingido, ele correu por cinco quarteirões, para fugir do local, e parou na esquina da rua Giovani Toscano de Britto com a Teodoro Cáfaro.
Os Bombeiros foram acionados por volta das 16h30, o homem perdeu muito sangue e teve de ser socorrido. A garota de programa foi identificada apenas como Vânia e o agressor continua desaparecido.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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