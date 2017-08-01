Homem é ferido com garrafada em briga de bar atrás da rodoviária

Um homem de 40 anos foi ferido com uma garrafada depois de se envolver em uma confusão em um bar localizado atrás da rodoviária de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (1º). De acordo com as testemunhas, ele teria feito uma brincadeira com uma garota de programa. Ela estaria acompanhada e a pessoa não gostou do comentário.

A vítima, identificada como Almir Portilho Marques foi atingida inicialmente na cabeça, a garrafa se quebrou e o estilhaço atingiu a perna do homem. Depois de ser atingido, ele correu por cinco quarteirões, para fugir do local, e parou na esquina da rua Giovani Toscano de Britto com a Teodoro Cáfaro.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 16h30, o homem perdeu muito sangue e teve de ser socorrido. A garota de programa foi identificada apenas como Vânia e o agressor continua desaparecido.