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Idoso abusa de criança de 11 anos em rua movimentada de Três Lagoas

Crime aconteceu no domingo e homem está preso

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 09:17

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A Polícia Civil em Três Lagoas instaurou inquérito contra idoso de 66 anos que foi flagrado abusando de um menino de 11 anos. O boletim de ocorrência foi registrado como estupro de vulnerável.

O homem foi preso pela Polícia Militar no domingo (30), por volta das 10h, na Avenida Rafael de Haro. O endereço é muito movimento, com diferentes comércios. O abuso aconteceu na rua, próximo a várias pessoas. A PM flagrou a criança com a mão no órgão genital do suspeito.

Depois do registro da ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, o idoso ficou sob custódia e hoje o caso passou a ser investigado pelo delegado Orlando Vicente Abate Sachi, titular da 3ª Delegacia de Polícia.

"Já foi instaurado inquérito e são 10 dias para relatar à Justiça. O homem está preso e foi transferido para o Presídio de Segurança Média da cidade", explicou o delegado regional, Rogério Fernando Makert Faria.

A polícia também vai averiguar se outras crianças podem ter sido vítimas do homem, que teria uma barraca na Avenida Rafael de Haro.

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