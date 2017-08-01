Idoso abusa de criança de 11 anos em rua movimentada de Três Lagoas

Policial
Crime aconteceu no domingo e homem está preso
A Polícia Civil em Três Lagoas instaurou inquérito contra idoso de 66 anos que foi flagrado abusando de um menino de 11 anos. O boletim de ocorrência foi registrado como estupro de vulnerável.
O homem foi preso pela Polícia Militar no domingo (30), por volta das 10h, na Avenida Rafael de Haro. O endereço é muito movimento, com diferentes comércios. O abuso aconteceu na rua, próximo a várias pessoas. A PM flagrou a criança com a mão no órgão genital do suspeito.
Depois do registro da ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, o idoso ficou sob custódia e hoje o caso passou a ser investigado pelo delegado Orlando Vicente Abate Sachi, titular da 3ª Delegacia de Polícia.
"Já foi instaurado inquérito e são 10 dias para relatar à Justiça. O homem está preso e foi transferido para o Presídio de Segurança Média da cidade", explicou o delegado regional, Rogério Fernando Makert Faria.
A polícia também vai averiguar se outras crianças podem ter sido vítimas do homem, que teria uma barraca na Avenida Rafael de Haro.
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