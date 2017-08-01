Jovem de 19 anos fica ferida em queda de moto no Centro de Aquidauana

Uma jovem de 19 anos sofreu uma queda de moto na manhã desta terça-feira (1º), no Centro de Aquidauana, na rua Bichara Salamene, quase esquina com a rua dos Ferroviários. Ela conduzia uma moto Honda Titan CG 150.

A motociclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma possível fratura no braço direito e foi levado para o hospital. Os Bombeiros foram acionados por volta das 9h.